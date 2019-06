Fischerfest mit Königskür

Am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, lädt der Angelsportverein (ASV) Ladenburg zum traditionellen Fischerfest ins Zelt auf der Festwiese am Wasserturm ein. An beiden Tagen werden ab 11 Uhr Seelachsfilet, Zanderfilet und Zander frisch gebacken und können „in unvergleichlicher Atmosphäre mit Blick auf den Neckar“ verzehrt werden, so ASV-Sprecherin Bianca Matt. Auf dem Unterhaltungsprogramm stehen die Ehrung des diesjährigen Fischerkönigs am Samstag um 20 Uhr sowie Musik an beiden Abenden. Außerdem lädt der Angelsportverein in Kooperation mit der Stadt Ladenburg am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr die Ladenburger Bürger ab 70 Jahren zu einem kostenfreien Seelachsfilet mit Getränk ein. pj

