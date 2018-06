Florentina balanciert über den Bach

Anzeige

Zurück am Wasser: „Florentina hat Spaß, das sehe ich“, sagt der Vater des siebenjährigen Mädchens erfreut, das bei der Evangelischen Stadtmission gut gesichert auf der Slackline über den Bach balanciert, der hier in den Neckar mündet. „Wir waren auch schon in Edingen Kanu fahren: Das alles hier ist super für die ganze Familie“, schwärmt der Besucher. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und haben viele treue Helfer“, erklärt Bärbel Schmohl vom Verein der NaturFreunde. Das „Spielen und Fühlen“-Angebot auf dem Vereinsgelände beinhaltet auch Stockbrot-Grillen am Lagerfeuer. Für Kulturliebhaber gibt es beim TSC Blausilber und „Ladenburg tanzt“ wieder Begeisterndes zu sehen: Von klassischem Ballett über Clogging und Jazztanz bis hin zu Zumba reicht das Angebot.

