Förderer stellen 3000 Euro zur Verfügung

Kinder stellen bisweilen Fragen, die Eltern überfordern können. Geht es beispielsweise um Demenz bei Verwandten oder den Tod eines Angehörigen stoßen auch professionelle Erzieherinnen und Erzieher beim Erklären leicht an ihre Grenzen – man will ja nichts Falsches sagen. Doch oft stehen auch Erwachsene selbst bei Umbrüchen im eigenen Leben vor Rätseln. Dass die Nachfrage nach Ratgebern für Jung und Alt auf Gebieten der Fachbereiche Pädagogik, Erziehungswissenschaften und Psychologie wächst, hat Antje Kietzmann erkannt.

Als Leiterin der Stadtbibliothek Ladenburg ist Kietzmann dem Förderverein der kommunalen Einrichtung um Martin Schaub deshalb dankbar für eine Spende in Höhe von 3000 Euro. Mit dieser Summe konnten Sachbücher angeschafft werden, die „für die Arbeit in Kindergärten und im Elternhaus nützlich sind“, wie Kietzmann ausführte. Diese habe aufgrund von einschlägigen Leserwünschen den „Markt sondiert“, so Schaub. Doch richte sich das neue Angebot, das man derzeit im Erdgeschoss auszugsweise präsentiere, durchaus an alle Generationen.

Von „Kindersorgen“ über „Ängste überwinden“ bis hin zu „Sinnlichkeit im Alter“ sind jetzt viele Themen abdeckt. „Außerdem kann jetzt über unsere Internetseite im digitalen Brockhaus als stets aktuelles Nachschlagewerk recherchiert werden“, teilt Kietzmann mit. Damit versetze man Schüler in die Lage, mit verlässlichen Quellen umzugehen. Ein Leseausweis genügt. Dieser kostet bei Vorlage des Personalausweises in der lokalen Version 15 Euro im Jahr. Die Metropolcard mit Zugriffsmöglichkeit auf alle beteiligten Büchereien in der Region kostet jährlich 20 Euro. pj