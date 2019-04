Frau führt erstmals die Freien Wähler an

Von unserem Mitarbeiter

Peter Jaschke

Erstmals in der örtlichen Geschichte der 1951 gegründeten Freien Wähler (FW) Ladenburg steht eine Frau an der Spitze dieser kommunalpolitischen Vereinigung: Ariane Wolf wurde am Montagabend bei der Hauptversammlung im Nebenzimmer des Lokals „Die Zwiwwel“ einstimmig gewählt. „Ich wünsche mir, dass einige der neugewonnenen Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl auch danach gehalten werden können und unsere Monatssitzungen bereichern“, sagte die 51-jährige Diplomverwaltungswirtin gegenüber dem „Mannheimer Morgen“.

Knapp 20 Stimmberechtige bestätigten Stadtrat Fritz Lüns in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender. Im vergangenen Jahr übte Lüns die Leitungsaufgaben kommissarisch aus. Denn dafür hatte der frühere Vorsitzende Rolf Ziech bei der Hauptversammlung 2018 nach 23 Jahren nicht mehr zur Verfügung gestanden. Der inzwischen 71-Jährige ist seit kurzem FW-Ehrenmitglied.

Tim Ruster neuer Schriftführer

„Als Rolf Ziech ankündigte, nicht mehr zu kandidieren, habe ich mir bereits überlegt, mich zur Verfügung zu stellen“, berichtete Wolf, die sich bei den Kommunalwahlen am 26. Mai um einen Platz im Gemeinderat bewirbt. Die bisherige Vorstandschaft bezog Wolf im vergangenen Jahr in alle Arbeiten ein. „Ich möchte nun, dass unsere Vereinigung weiterhin so hervorragend im Team arbeitet“, sagte Wolf dieser Zeitung. Sie schätzt sich selbst als „offen und kritikfähig“ ein.

Mit Tim Ruster konnte ein weiteres neues Gesicht für die Vorstandsarbeit gewonnen werden: Der 20-jährige Student übernahm den Schriftführerposten von Ursula Ziech. „Wir danken Dir für das Engagement und deine ausgezeichnete sechsjährige Arbeit“, sagte Lüns, als er der 64-jährigen Lehrerin Blumen überreichte. In seinem Rückblick hatte Lüns eingeräumt, dass es „nicht ganz einfach“ gewesen sei, die 22 erforderlichen Kandidaten für die Kommunalwahlen zu finden. „Aber es ist uns schließlich gelungen, und wir wollen weiterhin mindestens mit vier Plätzen im Rat vertreten sein.“ Die Öffentlichkeitsarbeit habe man dank Martin Mayer (Webseite: www.freie-waehler-ladenburg.de) und Tim Ruster (soziale Online-Netzwerke) erneuert.

Satzung wird neu aufgelegt

Unter beifälligem Tischklopfen würdigte Vorstandsmitglied Gudrun Ruster die vorübergehende FW-Führung durch Lüns. „Es wurde aber auch von unserem gesamten Organisationsteam der Kommunalwahlen sehr viel gearbeitet“, sagte die Stadträtin. Sie freute sich, bei der Wiederbesetzung des Chefpostens „fündig geworden“ zu sein und dass es „richtig war, das Amt ein Jahr ruhen zu lassen“. Doch vor den Neuwahlen trug Mayer noch den Kassenbericht vor. Der Waffelstand beim Altstadtfest sei die größte Einnahmequelle gewesen. „Einwandfreie Buchführung“ bescheinigte Walter Hummes als Kassenprüfer neben Ulrike Karg. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Einem Einwand von Stadtrat Peter Hilger zu den Wahlen entgegnete Ruster, dass man gerade dabei sei, die Satzung neu aufzulegen.

