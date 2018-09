Frau sucht verzweifelt Goldring

„Ich habe geheult vor Zorn“. Elisabeth Tönnies ist verzweifelt, denn die Dossenheimerin hat während des Altstadtfests einen Goldring mit kleinen Steinen verloren. Es handelt sich um ein Schmuckstück, das für sie ganz besondere Bedeutung besitzt: ein Geschenk ihres mittlerweile verstorbenen Mannes zum Hochzeitstag im Jahr 1962.

Das Malheur ereignet sich am Altstadtfest-Sonntag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr. An einem Flohmarktstand vor dem „Güldenen Stern“ in der Hauptstraße probiert Elisabeth Tönnies einen Ring an. Dazu zieht sie das alte Schmuckstück aus, legt es auf den Verkaufstisch. Die Dossenheimerin kauft den neuen Ring und geht weg. Erst zu Hause merkt sie, dass der alte Ring fehlt. „Ich bin wieder nach Ladenburg gefahren“, schildert die Frau. Die Betreiber des Standes sind am Aufbrechen. „Sie sagten, sie hätten alles eingepackt und wüssten nicht, ob der Ring dabei ist.“ Die 78-Jährige gibt ihnen ihre Telefonnummer, vergisst aber in der Aufregung, die Namen der Betreiber zu erfragen. Auch die Standnummer schreibt sie nicht auf. Eine Rückmeldung der Betreiber bleibt aus.

Doch der Verlust ist zu groß, als dass Elisabeth Tönnies einfach aufgeben könnte. Sie wendet sich ans Ladenburger Rathaus. Und die Verwaltung bekommt heraus, wer die Standbetreiber sind, darf Namen und Adresse aus Datenschutzgründen nicht herausgeben, nimmt aber mit ihnen Kontakt auf. „Die sagten, sie müssten alles durchsuchen, haben sich danach aber weder bei mir noch beim Rathaus gemeldet“, erzählt Elisabeth Tönnies. Die Polizei stellt ihr frei, Anzeige zu erstatten. „Aber das bringt wenig“, meint die Dossenheimerin.

Kleinanzeigen im „MM“ hat sie aufgegeben und eine Belohnung von 50 Euro in Aussicht gestellt. Keine Resonanz. „Jetzt hoffe ich auf den Anruf vom Rathaus“, sagt sie. Doch leider: Gestern war dort nichts Neues bekannt, wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage erklärte. kba

