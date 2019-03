Frauen unterstützen Straßenkinder

Mit insgesamt 1000 Euro unterstützt die Ladenburger Ortsgruppe der Katholischen Frauen Deutschland (kfd) Straßenkinder: Während eine Hälfte der Summe per Überweisung an das international tätige Hilfswerk Don Bosco (Bonn) ging, nahmen Andrea Schulz und Markus Unterländer von der Mannheimer Anlaufstelle „Freezone“ die andere Hälfte in Höhe von 500 Euro entgegen. „Das ist für uns ein großer Betrag, weil wir von der Stadt Mannheim nur teilunterstützt werden“, sagte Unterländer bei der Übergabe des symbolischen Schecks im Saal des katholischen Gemeindehauses an der Feuerleitergasse.

„Als Englein unterstützen Sie uns“, zeigte sich Unterländer dankbar. Sein Bericht und die Ausführungen seiner Kollegin Schulz, die schon seit der ersten Freezone-Stunde vor 22 Jahren obdachlose Jugendliche betreut, bewegten die Zuhörerinnen. Die aufsuchende und vorbeugende Sozialarbeit der beiden gibt ihren Schützlingen zwischen acht und 27 Jahren Mut, um ihr Leben meistern zu können. „Oft ist in deren Familien irgendwas kaputt“, weiß Unterländer. Es sei teilweise schockierend, was manche in ihrem kurzen bisherigen Leben schon durchmachen mussten. Dank einer vertrauensvollen Beziehung zu den Mitarbeitern der Anlaufstelle im Quadrat J7,23, Notschlafstelle und Straßenschule gelingt wirkungsvolle Hilfe. „Mit Herz, aber auch mit klaren Regeln und deutlichen Ansagen“, sagte Schulz. pj

