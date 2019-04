Freibad öffnet am 11. Mai

Die Freibadsaison startet in Ladenburg am Samstag, 11. Mai, um 9 Uhr. Die Öffnungszeiten wurden erweitert, so dass das Freibad nun montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr besucht werden kann. Die Eintrittspreise bleiben unverändert: Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt und Ermäßigte 2,50 Euro pro Besuch. Freier Eintritt wird gewährt für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Rentner, Versorgungsempfänger und Menschen mit Behinderung ab einem Grad der Behinderung von 50 Prozent erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises einen ermäßigten Eintrittspreis.

Lichtbilder sind notwendig

Die Vermietung der Dauerschließfächer erfolgt mit der Eröffnung der Badesaison an der Schwimmbadkasse. Nach den positiven Erfahrungen im letzten Jahr gibt es auch in dieser Freibadsaison eine Kooperation mit der Gemeinde Ilvesheim. Ab Montag, 29. April, können die Familien-Saisonkarten im Bürgerbüro der Stadt (Öffnungszeiten montags und dienstags 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, mittwochs 7 bis 12 Uhr, donnerstags 9 bis 12 und 15 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr) erworben werden.

Diese gibt es zum Preis von 130 Euro für zwei Erwachsene mit Kindern oder 80 Euro für einen Erwachsenen mit Kindern. Die Stadtverwaltung bittet, Lichtbilder mitzubringen. Auswärtige werden gebeten, beim Kauf der Familienkarten einen Nachweis über die Anzahl der Familienmitglieder vorzulegen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019