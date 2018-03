Freibadförderer brauchen Hilfe

Anzeige

Vor Eröffnung der Saison benötigt das Ladenburger Freibad Pflege und Verschönerung. Für ihren ersten Arbeitseinsatz am kommenden Samstag, 17. März, von 9 bis 15 Uhr suchen die Aktiven des Freibad-Fördervereins weitere Helfer. Es gelte beispielsweise, Pflanzen und Hecken in Form zu bringen und Rasenflächen vorzubereiten. Die Holzliegefläche benötige einen neuen Anstrich. Auch seien die Rutsche zu reinigen und Zaunpfosten zu stellen. „Für die Vielzahl der Arbeiten benötigen wir eine große Zahl an Helferinnen und Helfern“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins, der an diesem Tag für Essen und Trinken sorgt. Anmeldung ist erbeten per E-Mail (walter.dehnel@gmx.de) oder telefonisch 0172/69 08 113. pj