Freie Wähler wollen „gläsernes Rathaus“

Die Freien Wähler (FW) in Ladenburg wünschen sich „mehr Transparenz bei städtischen Entscheidungen und mehr Mitsprache bei städtischen Planungen“. Dies teilte die für zwei Jahre wiedergewählte Vorsitzende Ariane Wolf nach der Corona-bedingt verspäteten Mitgliederversammlung am Montagabend auf Anfrage mit. „Wir wollen uns für ein stärkeres Miteinander im Gemeinderat einsetzen“, kündigt sie ferner an.

Auch für die Wochenmarkthändler machen sich die FW-Aktiven stark, indem sie beispielsweise weniger Standgebühren für die „Frequenzbringer“ der Altstadt fordern. „Enttäuschend“ sei, dass der vom Regierungspräsidium vorgeschlagene Verlauf des Radschnellwegs nur zu einem wesentlich geringeren Teil als ursprünglich geplant über Ladenburger Gemarkung verlaufen soll, nämlich bis zur neuen Neckarbrücke oberhalb des Stauwehrs. „Wir wünschen uns aber weiterhin einen radfreundlichen Ausbau der Heidelberger Straße über Neubotzheim nach Heidelberg“, heißt es in Wolfs Zusammenfassung der Sitzung, die dieser Redaktion vorliegt. FW-Vorschläge für ein radfreundliches Ladenburg habe man beim städtischen Workshop mit dem externen Fachplaner Ende 2019 eingebracht. Es sei erfreulich, dass zum Beispiel ein Minikreisel an der Kreuzung Wallstadter und Schwarzkreuzstraße von den Verantwortlichen nun in Erwägung gezogen werde, so Wolf.

Mehr Verkehr befürchtet

Für die Zukunft habe man sich vorgenommen, die schrittweise vorgesehene Umsetzung des städtischen Radwegekonzepts weiterhin ebenso aufmerksam zu verfolgen wie die Entwicklung der geplanten Draußenschule. Deren Trägerverein habe das Konzept bei einer FW-Sitzung im Freien vorgestellt. „Allerdings stehen wir dem Standort im Waldpark kritisch gegenüber“, so Wolf. Auf Nachfrage erklärte sie dieser Redaktion, dass der Schulbetrieb im Waldpark eine „Beeinträchtigung für die übrige Bevölkerung darstellen“ könne. Durch das Bringen und Abholen der Kinder sei ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu befürchten.

Neben Wolf wurde Kassenwart Martin Mayer wiedergewählt. Für 2021 stellen sich den FW Fragen in eigener Sache: Wie lässt sich die Gründung der FW Ladenburg im Januar vor 70 Jahren feiern, und wer tritt bei den Wahlen im Frühjahr die Nachfolge von Vizechef Fritz Lüns an?

