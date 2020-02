Freude oder Schrecken?

„Digitalisierung ist ja so ein Modewort“, sagte Stefan Schmutz nachdenklich. Gleichwohl plant der Bürgermeister mit 20 000 Euro Landes-Fördermitteln eine Digitalisierungsstrategie, die jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde. Franz-Reinhold Habbel und Christopher Heck von der GT-Service, einer Gesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg, erklärten in der Sitzung, was das im Einzelnen bedeutet.

„90 Prozent der deutschen Städte haben keine Digitalisierungsstrategie, wollen aber eine aufsetzen“, erklärte Habbel. Voraussetzung seien Breitband-Anschlüsse, denkbar sei ein Einsatz beim Parkraum-Management, im Einzelhandel oder auch bei Senioren-Schulungen. In den kommenden zehn Monaten solle die Maßnahmen erarbeitet werden, fuhr Heck fort. Im April soll es einen Verwaltungs-Workshop geben, am 16. Mai wird eine Zukunftswerkstatt mit Bürgerbeteiligung folgen, und in der Gemeinderatssitzung am 30. September soll das Papier verabschiedet werden.

Günter Bläß (CDU) fragte nach anderen Kommunen mit einer vergleichbaren Strategie, und Heck erwähnte die Nachbargemeinde Heddesheim, die eine Bürger- sowie eine Badesee-App besitze. „Wir freuen uns darauf“, betonte Jennifer Zimmermann (Grüne), während Gerhard Kleinböck (SPD) zu bedenken gab: „Handlungsoptionen sind der Knackpunkt.“ Außerdem: „Mit dem Thema können wir von unseren 11 500 Einwohnern bestimmt zwei Drittel richtig erschrecken.“

Tim Ruster (FW) war sicher, dass die Analyse des Ist-Zustands relativ gut ausfallen werde, und auch Schmutz bemerkte: „Wir brauchen Vergleiche nicht zu scheuen.“ stk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020