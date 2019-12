Fröhliche Lieder im Untergeschoss, ein Basar mit ebenso originellen wie umweltfreundlichen Geschenkideen im Flur, ein Klassenzimmer voller Krippen aus der ganzen Welt und ein Spieleraum: Das alles gab’s bei der Weihnachtsfeier an der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg. Rektorin Angelika Bindert freute sich über viele Besucher, darunter auch ehemalige Schüler und Lehrer sowie ihre Vorgängerin Christina Nawrath. Alle genossen es sichtlich, dabei zu sein.

„Alle feiern, alle sind da“, fasste Bindert das Wichtigste zusammen. Bewusst komme die Schulgemeinschaft erst kurz vor dem vierten Advent zusammen. „Weil wir alle auf Weihnachten hin fiebern“, erklärte die Schulleiterin. Seitdem die erste Kerze am Kranz brennt, wird an der EKS jeden Montag gesungen. In verschiedenen Fächern werden Vorbereitungen für den Basar getroffen. „Friedlich und ohne Stress“, so Bindert, weil man weiterhin kein Weihnachtsstück mehr einstudiere.

Stattdessen standen bei allem zwei Themenbereiche im Vordergrund, die das Sozialprofil der Schule vertiefen helfen: Nachhaltigkeit und Demokratisierung. So gab es im Basar selbst hergestellte Produkte wie Schlüsselanhänger aus alten Skateboards, Taschen aus alten T-Shirts, Lipgloss aus dem Honig eines Schriesheimer Imkers und Kräutersalz aus dem EKS-Schulgarten. Beim Basteln von Solarflaschenlichtern haben sich die Schüler mit erneuerbarer Energie und Klimaschutz auseinandergesetzt. „Die Kinder waren echt kreativ“, lobte Bindert. Hinter dem Thema Demokratisierung steckten Schuldienste, an denen sich alle Klassen beteiligen: Aufräumen, Müll rausbringen, Abspülen und andere Aufgaben sind wahrzunehmen wie Jüngeren helfen und aufeinander aufpassen. Wenn da nicht der Geist der Weihnacht durchscheint…

