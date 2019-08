Frische Luft, fröhliche Leute, feurige Musik

Eine „Spanische Nacht“ mit Regen? Das konnten sich diesmal deutlich weniger Flamenco-Freunde vorstellen, als beispielsweise im heißen Rekordsommer des vergangenen Jahres. „Heute sind nur die Hartgesottenen hier“, stellte Gastgeber Dieter Hege zu Beginn der jüngsten Auflage des Augustklassikers auf seinem Hof in Ladenburg-Neuzeilsheim noch leicht betrübt fest. „Man kann auch ohne Sonne feiern“, sagte Roberto Moreno, als er seine Gitarre an den Verstärker anschloss und seine Zuhörer unter einem nahezu regendichten Dach aus großen Schirmen sitzen sah.

„Aplauso“ für treue Fans

Doch zeigte sich wieder einmal, wie kostbar treue Fans sind. Denn tatsächlich wagten sich nur wenige Lieder später die ersten Tänzer mit Regenschirmen auf die freie Fläche vor der Bühne. „Aplauso“, rief Moreno dankbar auf Spanisch aus und fuhr auf Deutsch fort: „Ihr seid die allerbesten, und wir tanzen durch bis morgen früh.“

Über diese Ansage freute sich Bärbel aus Mannheim, die mit ihrer Freundin Kveta Krilic schon öfter Musikabende auf dem Hegehof besucht hat. „Wir sind Musikfans und lieben Musik jeder Art“, erklärte sie dem „MM“. Von der „Spanischen Nacht“ erwarte sie sich auch diesmal „frische Luft, fröhliche Menschen und feurige Musik“. Sie wurde nicht enttäuscht. Es hörte sogar zu regnen auf. Auch ihre Begleiterin konnte ihren Sorgen entfliehen: „Zuhause vor dem Fernseher würde es mir schlecht gehen“, sagte sie.

„Er verbreitet Lebensfreude“, weiß Jo Gregor, was das Erfolgsgeheimnis seines Mitmusikers ist. „Wir sind schon seit 20 Jahren befreundet“, erklärte der auch als Chef der Mannheimer „Bigband im Quadrat“ bekannte Saxofonist. Bei der „Spanischen Nacht“ bediente er ebenso die Trommelkiste Cajon. Früher wohnte der aus Barcelona stammende Moreno in Gregors Haus im Quadrat C3. Inzwischen lebt er im hessischen Obertshausen bei Hanau, doch die musikalische Zusammenarbeit besteht weiterhin.

Ebenso beständig: die langjährige Freundschaft Morenos mit Maria Mercedes Sañudo. Für die Flamenco-Tänzerin aus Weinheim schien an diesem Abend erneut die Textzeile von Max Giesinger zu gelten: „Und wenn sie tanzt, ist sie woanders.“ In ihrem früheren Heimatland Spanien möglicherweise?

Umjubelte Tänze

Jedenfalls inspirierten ihre ausdrucksvollen Auftritte auf der Bühne und später auch inmitten der begeisterten Zuschauer etliche ihrer Tanzschülerinnen zu spontanen Duetten mit Meisterin Mercedes, die Moreno unter dem Jubel der Besucher ein ums andere Mal hochleben ließ. Damit war auch die Feier des 69. Geburtstags von Hans Kiener mit Familie und Freunden bei dieser „Spanischen Nacht“ gerettet. Im kommenden Jahr soll zur Abwechslung mal wieder der Deutsch-, Latino- und Reggae-Popkünstler Cris Cosmo die Fans begeistern, wie Hege, am Ende deutlich zufriedener, im Gespräch ankündigte. Dann will er aber das Konzert bei ungünstiger Wettervorhersage sicherheitshalber in die Halle verlegen.

