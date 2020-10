Fritz Walters Coupé im Mittelpunkt

Ein Fahrzeug in der Metallicfarbe „Ikonengold“ schien wie gemacht für eine Fußball-Legende, die damals noch lebte: Fritz Walter, Kapitän der ersten deutschen Weltmeistermannschaft von 1954. Jenes goldlackierte 280er Coupé, dessen Fahrzeugbrief Walter in den 1970er Jahren als Halter ausweist, steht von Samstag, 31. Oktober, ab 14 Uhr bis 16. Mai 2021, im Mittelpunkt der Sonderausstellung des Ladenburger Automuseums Carl Benz (Ilvesheimer Straße 26) zum 100. Geburtstag des Kultkickers aus Kaiserlautern .

Der 3:2-Endspielerfolg der Mannschaft des in Mannheim-Waldhof geborenen Bundestrainers Sepp Herberger aus Hohensachsen galt vielen als eigentliche Geburtsstunde der Bundesrepublik. Neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg errang das deutsche Team einen kaum für möglich gehaltenen Erfolg. Der viermal wiederholte „Tor“-Schrei des Radioreporters Zimmermann nach dem entscheidenden Zähler gehört zum kollektiven Gedächtnis mehrerer Generationen.

Sportplatz mit eingeweiht

Ältere Ladenburger mögen sich aber auch noch daran erinnern, wie Walter als Spielführer des 1. FC Kaiserslautern bereits zwei Jahre vor dem „Wunder von Bern“, dem WM-Sieg in der Schweiz, den früheren Sportplatz der Firma Total mit einem Freundschaftsspiel vor 4000 Zuschauern gegen die Werksmannschaft des heimischen SV 50 einweihte.

Der Anpfiff des Spiels ist im „Ladenburger Stadtrundgang in historischen Bildern“ von Helmut Brand und Horst Müller verewigt. Was die Schwarzweißfotos jedoch nicht verraten: Die Walter-Elf spielte ganz in Rot, was der Spielertrainer beim Wiederaufbau seines Clubs nach dem Krieg durchgesetzt hatte und die Marke der „Roten Teufel“ begründete, wie am Dienstag in der Sport-Serie dieser Redaktion zum 100. Geburtstag Walters zu lesen war. Kaum minder spannend ist, was Museumschef Winfried Seidel neben Walters Mercedes an Erinnerungsstücken für Vitrinen und Fotowand ausgegraben hat. pj

Info: www.automuseum- ladenburg.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020