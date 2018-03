Fröhliche Feier der Wanderer

Anzeige

Ein Lied zum Auftakt: So ist es guter Brauch beim Odenwaldklub (OWK). Auch bei der jüngsten Feier zur Ehrung treuer Mitglieder und fleißiger Wanderer waren die Tischreihen im Ladenburger Domhofsaal voll besetzt. Als der Pianist Andreas Benend „Auf Du junger Wandersmann“ anspielte, sangen sofort alle mit. Die örtliche Vorsitzende Maria Kalinski freute sich darüber, dass neben Bezirkschef Volker Bratfisch sowie dem Ladenburger Ehrenvorsitzenden Heinz Giebisch auch Vertreter der OWK-Gruppen Großsachsen, Schriesheim, Weinheim, Hemsbach und Mannheim gekommen waren.

Erfreut teilte Kalinski mit, dass zu den 16 neugewonnenen Mitgliedern drei 25-Jährige zählten. „Auch die gutbesuchte Veranstaltung zeigt, dass der Vorstand wieder sehr aktiv war: Die Mitglieder wissen das zu schätzen“, sagte Stadträtin Gudrun Ruster als Stellvertreterin von Bürgermeister Stefan Schmutz. Der Bezirksvorsitzende Bratfisch wünschte mit dem klassischen Gruß „Frischauf!“ alles Gute für das Wanderjahr 2018. Auf dem prall gefüllten Jahresprogramm der Ladenburger Ortsgruppe steht am Samstag, 17. März, als nächstes eine von Herlinde Grabowski geführte Tour von Helmhof über Neckarbischofsheim nach Waibstadt an.

Im vergangenen Jahr waren Ulrike Martin und Peter Wiese am Fleißigsten: Sie hatten bei traditionellen Sonntags- und Mittwochswanderungen jeweils die meisten Punkte gesammelt. Leider war die Siegerin in der anspruchsvollen Sonntagskategorie am Ehrungsabend verhindert. Dafür reckte der Ilvesheimer Wiese stellvertretend zwei Pokale in die Höhe. Das Wanderjahr ließen Elfriede Ries und Arno Müller gekonnt Revue passieren. Laut Statistik betrug die durchschnittliche Streckenlänge sonntags 13,2 Kilometer. 19 Wanderer nahmen an allen Touren teil, 24 an der Wanderung „Rund um den Rheinauer Wald“. Die längste führte über 17,5 Kilometer vom Johanniskreuz nach Elmstein. Mittwochs nahmen die OWk’ler im Durchschnitt aller Ausflüge 7,4 Kilometer unter die Sohlen. 22 waren jedes Mal dabei. Am beliebtesten: der Weg entlang der „Mandelblüte nach Rhodt unter Rietburg“ mit 34 Teilnehmern.