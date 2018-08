Fruchtteller als Opfergabe für Kochschul-Geister

Anzeige

Abschluss im Eiscafé

Die Fruchtschnitze auf dem Teller sollten zugleich an essbare Opfergaben erinnern, mit denen man einst die Laren, also die Schutzgeister bestimmter Orte in der altrömischen Religion, gnädig stimmen wollte. Damit verband sich damals die uralte Vorstellung von herumgeisternden Vorfahren-Seelen.

Auch die Penaten, die Hausgötter der Vorräte der alten Römer, galt es zu besänftigen, erst recht in der Alten Kochschule. Das alles erinnerte Nicklaus durchaus an die noch im Mittelalter bestehende Ladenburger Tradition, den Heiligen Antonius als Schutzpatron der Haustiere und der Stadt zu verehren. Nach ihm ist der städtische Neujahrsempfang bis heute benannt.

Und noch in unserer Zeit bringt so mancher Autofahrer eine St. Christophorus-Plakette in seinem Fahrzeug an und beschwört damit den Schutzheiligen aller, die unterwegs sind. Alexander machte sich mit den Heimatbund-Frauen auf den Weg ins Eiscafé, während die Farbe an seinem Hausaltar trocknete. Möge ihm der Kultgegenstand beim Lateinlernen hilfreich sein. pj

Freitag, 03.08.2018