Frühlingsball beim TC Blau-Silber

Am Samstag, 25. April, ist es wieder soweit: Der traditionelle Frühlingsball des Tanzclubs Blau-Silber findet statt. Wie immer erwartet alle Tanzsportfreunde in der Lobdengauhalle Ladenburg ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das erstmals aus komplett clubeigenen Darbietungen besteht, wie der Vorsitzende Michael Schober stolz verkündet. So wird neben den Kinder- und Jugendgruppen, den

...

Sie sehen 42% der insgesamt 972 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2009