„Frühlingslimo“ für Rotarier und Rathausteam

Zu einer „Bewegten Mittagspause“ gehört an der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg im Idealfall dreierlei: Sportliche Spiele, gesunde Kost und Getränke mit Bestandteilen aus dem Schulgarten und ein lebendiges Miteinander beim Gestalten. „Das entspricht den drei Säulen, auf denen unser gemeinsames Projekt beruht“, freut sich Karl F. Glenz als Sprecher des hiesigen Rotaryclubs Schriesheim-Lobdengau. Schön sei es, dass sich die Schule auch im vierten Jahr von „Gesunde Kids - Fit For Life“, von dem hier die Rede ist, so ins Zeug lege.

Zu einer ganz besonderen Mittagspause hatte die Schulgemeinschaft nicht nur den Serviceclub eingeladen, sondern auch Bürgermeister Stefan Schmutz und Rathausmitarbeiter. Höhepunkt: ein gemeinsames Essen, das schulische Arbeitsgruppen (AG) vorbereitet hatten. In der Kochgruppe von Harry Nullmeyer geht es stets darum, Nahrung preiswert und gesund zuzubereiten sowie handwerkliche Fähigkeiten für Berufsfelder wie Beikoch zu erwerben. Diesmal gab es „Omas Haferflockensuppe“ als Vorspeise, danach wahlweise mallorquinische Pizza oder Lachsquiche mit Fenchel-Orangensalat und zum Nachtisch selbstgemachte Birnencreme. Die Garten AG von Susanne Lein servierte den Gästen alkoholfreie „Brennnessel-Shots“ oder „Frühlingslimo“ als Aperitif. Die Service AG von Alexandra Klapp war unter anderem fürs Tischdecken, Dekorieren und Servieren zuständig.

Wie man zum Verdauen beim Balancieren auf der umgedrehten Turnbank im Schulhausflur einen Tischtennisball tanzen lässt, machte die zehnjährige Nina aus der Klasse von Anne Plass-Niemi den Besuchern vor. Auch an weiteren Bewegungsstationen ließen sich die Rotarier um Reiner Binder (Seckenheim), den designierten Präsidenten für 2019/20, sowie Stadträte zum Nachmachen einladen.

Die Schulband „EKSplosiv“ sorgte für passende Musik. „Schüler und Lehrer haben sich einiges ausgedacht, um zu zeigen, was mit den finanziellen Zuschüssen passiert“, äußerte sich EKS-Rektorin Christian Nawrath zum pädagogischen Hintergrund. „Diese Motivationsveranstaltung für die Kinder ist überaus gelungen“, sagte Rotarier Glenz. „Diese Einladung hat uns sehr gefreut, und ein großes Kompliment geht an die Schüler“, erklärte Bürgermeister Schmutz im Namen seiner Mitarbeitergruppe. „Gesunde Kids“ sei eine tolle Kooperation, für die dem Rotary-Club großer Dank gebühre. pj

