Fünf Tonnen Reis für Partnerregion

220 Handwaschbecken, 2000 Flaschen mit flüssigem Desinfektionsmittel, 2000 Mundschutze und 20 Kartons mit Seife: Diese Hygiene-Artikel wurden jetzt vom Partnerschaftskomitee aus Ladenburgs westafrikanischer Partnerregion Garango angeschafft. Finanziert wurde das alles mit einer Spende, die von den Partnern aus der Römerstadt zur Verfügung gestellt wurde.

Außerdem kaufte das Komitee in Burkina Faso noch fünf Tonnen Reis, wie Vorsitzender Koudabouré Bansé im sozialen Netzwerk Facebook mitteilt. Verteilt wird alles in den vier Kommunen Niaogho, Boussouma, Komtoega und Garango. Bansé schreibt: „Danke an unsere Partner.“ stk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020