Für „Kinderstadt“ Helfer gesucht

Für eine „Kinderspielstadt“ in den Herbstferien sucht die evangelische Kirchengemeinde ab sofort Jugendliche und Erwachsene, die als freiwillige Betreuer bei diesem spannenden Projekt dabei sein möchten. Von 29. Oktober bis 1. November haben Kinder jeweils von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit, Bürger dieser Stadt im evangelischen Gemeindehaus in Ladenburg zu werden. Die Helfer sollen den Spielbetrieb beratend unterstützen. Ebenso werden Jugendliche gesucht, die kleine Theaterszenen spielen.

Gerne werde diese Beteiligung auch als soziales Praktikum bescheinigt, so Diakon Thomas Pilz. Alle Mitarbeitenden erhalten umfassende Einweisung, T-Shirt und Verpflegung. Ein Vortreffen findet am Dienstag, 2. Oktober, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Realschulstraße 7 statt.

Anmeldung per E-Mail (thomas.pilz@kblw.de), Telefon (06203/18 09 63) oder Internet (https://kinderstadtladenburg2018.wordpress.com/). pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018