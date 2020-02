Für Lobdengau-Cup jetzt anmelden

Der 4. Ladenburger Lobdengau-Cup 2020 findet am Sonntag, 23. Februar, ab 10 Uhr statt: Veranstalter des Laienfußballturniers in der Lobdengauhalle ist der türkisch-islamische Kulturverein. Mit Bürgermeister Stefan Schmutz als Schirmherr freuen sich die Veranstalter über die Teilnahme von Ladenburger Vereinen, Firmen und Initiativen.

Teilnehmen können sowohl Frauen als auch Männer in gemischten Fünferteams, die jeweils aus mindestens vier Feldspielern und einem Torwart bestehen. Es wird darum gebeten, keine aktiven Fußballspieler aus höheren Ligen anzumelden. Insgesamt 16 Teams treten in zehnminütigen Spielen gegeneinander an. Spaß und Fairness stehen dabei ausdrücklich im Vordergrund.

Die Startgebühr beträgt 50 Euro pro Team. Es winken ausschließlich Sachpreise. Anmeldung ab sofort per Mail (turnier-ladenburg@online.de) oder unter der Mobilnummer 0151/1 05 35 53. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020