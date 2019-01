Für Triathlon anmelden

Ab Freitag, 11. Januar, ist auf der Internetseite www.römerman.de die Anmeldung für den leistungssportlichen Wettkampfteil des 25. Ladenburger Triathlon-Festivals (Samstag, 20. Juli) möglich. Dies teilt die Leichtathletik- und Triathlon-Sparte der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) mit. Zu diesem sportlichen Event werden insgesamt rund 1700 Spitzen- und Breitensportler erwartet. Beim „RömerMan“ über die olympische Distanz gehen Einzelstarter und Staffeln an den Start.

Waldparklauf zur Vorbereitung

Wie in den vergangenen Jahren, ist es ein besonderes Erlebnis für die Dreikampf-Teilnehmer, dass sie per Schiff an den Start der 1,8 Kilometer langen Schwimmstrecke auf dem Neckar gebracht werden (Neoprenanzug ist Pflicht). Der Radkurs führt die Athleten auf 41 Kilometer Länge über 650 Höhenmeter und Anstiege bis zu 16 Prozent über den Weißen Stein und die Ursenbacher Höhe, bevor dann im Römerstadion der Wechsel auf zehn Kilometer lange Laufstrecke beginnt.

Eine gute Gelegenheit, sich auf die anstehende Saison vorzubereiten, bietet der 29. LSV-Waldparklauf am Samstag, 30. März. Die Anmeldung erfolgt ab sofort im Internet unter der Adresse leichtathletik.lsv-ladenburg.de. pj

