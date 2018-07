Für Wettkampf 8000 Kilometer aus Shanghai angereist

Anzeige

„Es ist auf jeden Fall die Atmosphäre, dass es supergut organisiert ist und man so viele Bekannte trifft“, erklärte die Rheinauer Triathletin Anita Weber. „Dass es stets aufs Neue gelingt, so viele Ehrenamtliche zu motivieren, in letzter Zeit vermehrt Jugendliche und Junggebliebene“, machte für LSV-Vizechef Reinhard Scholz das Geheimnis aus. „Man bekommt von den Sportlern viel Anerkennung zurück“,war für Claudia Beedgen Grund genug, seit Jahren als Helferin dabei zu sein.

„Wenn die Leute nach dem Wettkampf bei uns ankommen, sind sie froh und glücklich“, erzählte Angelika Werner bei der Finisher-Verpflegung mit Obst. „Und Kartoffeln gibt’s auch noch“, freute sich Reichert als Läufer der „(H)eiligen Drei“ am Ende über den kultigen Naturalienpreis. Wie fand er den Geist des Festivals? „Gigantisch.“ Für Günter Bläß als Hauptorganisator von Anfang an war ganz klar: „Das Geheimnis liegt in der Teamarbeit, unserem Alleinstellungsmerkmal mit Freibad, Neckar und Stadion so dicht beieinander sowie der vierten Disziplin, also der Finisher-Party mit den Grönemeyer-Musikern aus Heidelberg.“ Es sei aber auch „das tolle Mannschafterlebnis für Sportler und Fans“, wie Doris Trollmann aus Ilvesheim als Zuschauerin anmerkte.

„So schön wie heimkommen“

All das konnte der neue Rekordsieger Florian Angert (Weinheim), der Ladenburg zum vierten Mal in Folge gewann, bestätigen. Er fügte hinzu: „Für mich ist es die Strecke, die mir sehr liegt: Landschaftlich ist das sehr cool.“ Selten sei eine Radstrecke der olympischen Kurzdistanz für Autos gesperrt. Und wo werde man schon mit dem Schiff zum Start gefahren? Dafür war Stefan Bensching mit Ekaterini Alexiadou sogar 8000 Kilometer weit aus Shanghai gekommen, wo das Paar aus beruflichen Gründen lebt: „In Ladenburg habe ich 2013 meinen ersten Triathlon gemacht und es war heute so schön wie heimkommen.“ Fazit: Das Geheimnis dieses Festivals, es scheint aus purem Glück zu bestehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018