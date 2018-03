Für Zukunft gut aufgestellt

Anzeige

Zur Jahreshauptversammlung der Naturfreunde hatten sich 27 Mitglieder sich unter der städtischen Turnhalle in Ladenburg versammelt. „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, obwohl es heute keine Neuwahlen gibt“, begrüßte Bärbel Schmohl für das fünfköpfige Vorstandsteam die Runde.

Hans Peter Rosenzweig trug den Geschäftsbericht für das vergangene Vereinsjahr vor. Demnach ist die neue Satzung und Zusammensetzung des neuen Vorstands mittlerweile im Vereinsregister eingetragen. „Die bisherige Führungsstruktur mit erstem und zweitem Vorstand, sowie Kassier wurde abgelöst und durch ein Vorstandsteam ersetzt“, erklärte Rosenzweig: „Nach nunmehr einem Jahr mit der neuen Leitungsstruktur lässt sich sagen, dass sich diese Veränderung absolut bewährt hat.“ Die Zusammenarbeit sei konstruktiv und harmonisch und somit für die Zukunft gut aufgestellt.

Weiter berichtete er über erfolgreiche Aktivitäten wie die Teilnahme am „Lebendigen Neckar“ und am Ladenburger Altstadtfest. Was den Verein besonders freue, sei die Etablierung der Kinder- und Jugendgruppe: „ Julia und Uschi leisten hier Hervorragendes und sind mit viel Engagement bei der Sache.“