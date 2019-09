Fulminanter Abschluss mit indischer Band

Fulminates Schlagzeugspiel, schwere Riffs, aber auch melodische Doppel-Leadgitarren: Die indische Heavy Metal-Band „Against Evil“ ließ beim Festival „Rock at Church“ zum Abschluss des Ladenburger Altstadtfestes keine Wünsche offen. Zahlreich erschienene Freunde harter Rockmusik tanzten, sangen Refrains mit, reckten Arme in die Luft und formten mit jeweils zwei Fingern die „Pommesgabel“ zum Metal-Gruß.

Kurz: Sie feierten den vorletzten Auftritt des Abends als Höhepunkt. „Sie sind live absolut überzeugend, und es ist schade, dass sie nicht die Hauptgruppe waren“, sagt der Ladenburger Genre-Kenner Matthias Scholz, obwohl er den von „Against Evil“ gepflegten Stilmix aus Thrash-, Power- und traditionellem Metal sonst nicht bevorzugt.

15 Auftritte an 16 Orten

Ganz im Gegensatz zu Marion Zantz: „Es war toll“, schwärmt die Weinheimerin. Sie hatte „Rock at Church“ auf den Tourneeplan der Inder gesetzt. Marion und den Machern widmete die Band ihren Song „Gods of Metal“. Wie der „MM“ berichtete, hatte Zantz neben vielen weiteren Fans mit der Versteigerungsaktion „Curry“ eine 50-tägige Europatour im gemieteten Kleinbus ermöglicht.

„Wir haben gerade die Zeit unseres Lebens“, sagt Bandsprecher Sravan begeistert nach bislang 15 Auftritten in insgesamt 16 Städten und einer langen Anreise von Österreich nach Ladenburg. Dort ließ nur die fehlende Zugabe auf Ermüdung schließen. Doch hatten sich auch Siri Sri, Shasank und Noble John für ihre sogar aus Hamburg und Berlin angereisten Fans zuvor „das Herz herausgespielt“. So hatten sie es im „MM“ angekündigt.

Ein familiäres Da capo gab´s bei den „Neckarperle“-Keglern, wo die Gitarristen der Band beim Festrundgang spontan mit dem Edinger Musiker „Stips“ Kraus-Vierling jammten. Es folgen nun noch zwei Auftritte in der Schweiz. Danach wollen sie Heavy Metal in Indien populärer machen, um hoffentlich einmal „zu unserer europäischen Familie zurückzukehren“, so Sravan.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019