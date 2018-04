Fußball-AG überreicht den „Buwe“ ein Fan-Poster

Anzeige

„Klasse, dass unsere Kooperation mit dem SVW so gut klappt“, freut sich Monika Würzburger, die Leiterin von St. Johannes. Für die Kinder sei es aufregend, dass neben dem „Mannheimer Morgen“ auch das Rhein-Neckar-Fernsehen zu Gast sei, um über den Besuch zu berichten. Erst im vergangenen Jahr habe es für die Schulanfänger eine Führung im Carl-Benz-Stadion gegeben. „Für die Kinder ist es toll, das hautnah erleben zu dürfen und mit den Fußballern zu kicken“, erklärt Würzburger und lobt ihre Mitarbeiterin Schrepp, die alle Kontakte hergestellt und die Fußball-AG gegründet habe. In diesem Jahr bereite ihr Haus zusammen mit Eltern und Kindern auch wieder eine Weltmeisterschaft aktiv vor. Und das sehe so aus: „Wir bilden Teams, vertreten verschiedene Nationen und spielen Fußball.“

Auch der SVW-Pressesprecher ist begeistert: „Super, was hier auf die Beine gestellt wird. Es ist schön zu sehen, dass wir schon in diesem Alter so viele Anhänger haben“, sagt Domenico Marinese. Das Team versuche vor jedem Heimspiel einen Kindergarten oder eine Schule zu besuchen. Ladenburg sei etwas Besonderes, auch weil „Schreppi“ kürzlich einen gebackenen „Osterhasen“ in der Geschäftsstelle vorbeigebracht habe. „Es ist uns aber generell wichtig, bei den Kleinsten anzufangen: Das sind die Fans der Zukunft“, sagt der Vereinssprecher. Indessen ging für „Schreppi“ ein Traum in Erfüllung, als sie die Spieler zum Erinnerungsfoto bitten: „Darauf warte ich schon lange.“ pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018