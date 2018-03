Gabriela Lüger führt Förderverein

Anzeige

Klettern ist beliebt wie nie. Jetzt bekommt die Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg eine Kletterwand im Bewegungsraum. Die erforderliche Summe von 890 Euro unter anderem für Griffe, Gurte, Seile und Karabiner stiftet Marianne Beier, die ganz in der Nähe wohnt. Dies sagte das Mitglied des EKS-Fördervereins während der Hauptversammlung ganz spontan zu, als der Förderantrag vorgestellt wurde. „Das ist kaum zu fassen, vielen Dank: Sie sind wirklich eine besondere Nachbarin“, rief Konrektorin Angelika Bindert völlig überrascht unter Beifall aus.

Bereits vor drei Jahren hatte Beier 900 Euro gestiftet, die sie anlässlich ihres 75. Geburtstags zum Teil unter Freunden und Bekannten gesammelt hatte. Es war noch in weiterer Hinsicht ein besonderer Abend in der Schulmensa: Mit Gabriela Lüger kürten die Förderer eine neue Vorsitzende. „Ich finde es wichtig die Kinder zu begleiten, sagte die Heddesheimerin, die auch im Ladenburger Gesamtelternbeirat und im Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg/Heddesheim mitwirkt. Ihr jüngstes von vier Kindern besucht die EKS. „Wir sind sehr glücklich über diese Wahl“, sagte Bindert, die im Förderverein Schriftführerin ist. „Ich freue mich, dass es so unkompliziert weitergeht“, erklärte Lügers Vorgängerin Sabine Haneke. Da ihre Tochter die Schule erfolgreich absolviert habe, sei das Amt jetzt bei einer aktuellen Schülermutter besser aufgehoben.

„Es war über viele Jahre eine ganz besondere Zusammenarbeit mit Ihnen“, würdigte Bindert das Engagement Hanekes, die beim jüngsten Sommerfest bereits als ebenso rührige Vorsitzende des Elternbeirats verabschiedet wurde. „Du warst ein Goldschatz“, sagte ihre Nachfolgerin Lüger, als sie ebenso wie die zuvor im Amt bestätigte stellvertretende Vorsitzende Yvonne Hoffmann ein Geschenk überreichte. Dass zu ihrer Verabschiedung unter anderem auch Meinhard Georg gekommen war, fand Haneke „sehr schön“: Sei der Stadtrat doch auch vor sechs Jahren bei ihrer Wahl zur Vizechefin dabei gewesen. In ihrem letzten Rückblick als Vorsitzende ließ Haneke Erreichtes Revue passieren. Meilensteine: Das mitfinanzierte „Grüne Klassenzimmer“ sowie die erfolgreiche Schulobst- und Sportaktion „Gesunde Kids“, die der Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau und das Physiotherapiezentrum Endreß bereits im dritten Jahr fördern.