„Gartenlust“ und viele sportliche Spektakel

Noch ist nicht klar, ob oder in welchem Umfang es im Frühsommer 2019 wieder ein „Festival am Fluss“ mit Popkünstlern auf der Ladenburger Festwiese geben wird. „Das ist noch in der Schwebe“, heißt es auf aktuelle Anfrage dieser Zeitung im Rathaus. Bereits im November hatte Dennis Gissel als Veranstalter gegenüber dem „MM“ verdeutlicht, dass es nicht einfach sei, für die Sommersaison Künstler zu finden, die zur Örtlichkeit passen und über genügend Anziehungskraft verfügen, damit sich der Aufwand lohnt.

Sicher ist jedoch, dass die Römerstadt auch dieses Jahr einiges an Veranstaltungen sportlicher, kultureller und wissenschaftlicher Natur zu bieten hat. Dass Ladenburg eine „Festival“-Stadt geworden sei, wie Bürgermeister Stefan Schmutz im vergangenen Jahr öfter betonte, bestätigt sich dank ehrenamtlich Aktiver: So ist die Stadt im ereignisvollen Juli 2019 nicht nur Gastgeber des 25. Triathlon-Festivals, sondern erneut auch von Drachenboot-, Literatur-, und Film-Festival. Ein Minuspunkt: Leider ist keine Kulturreihe im städtischen Domhofsaal im Angebot.

Januar: Der erste sportliche Höhepunkt steht mit den Bezirksmeisterschaften der Ringer am kommenden Samstag, 12. Januar, ab 10 Uhr in der Lobdengauhalle bevor.

Februar: Der Frühzeit des Frauenwahlrechts in Deutschland widmet sich Professorin Sylvia Schraut (Mannheim/München) am Donnerstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, im Domhofsaal. Der Titel ihres Vortrags lautet „Frauen ins Parlament, Frauen an die Macht: Erste Erfahrungen mit dem Frauenstimmrecht 1919 aus badischer Sicht“.

Mit der „Ladeberger Fasnacht“ am Freitag, 15. Februar, lassen es der Gesangverein „Liederkranz“ und närrische Gäste aus der Region ab 19.11 Uhr im Kaiserkeller krachen.

März: Der „Sommertagszug“ der Kindergärten, Grundschulklassen und Vereine führt in Regie des Geschichtsvereins Heimatbund am (verkaufsoffenen) Sonntag, 31. März, ab 14 Uhr durch die Altstadt.

Mai: Liebhaber US-amerikanischer Kultsportwagen kommen beim „Corvette-Sunday“ am Sonntag, 5. Mai, auf ihre Kosten. Am Freitag, 17. Mai, lädt der Bund der Selbstständigen (BdS) von 18 bis 23 Uhr zur „Langen Einkaufsnacht“ ein.

Juni: Vereine und Hilfsorganisationen bestreiten das vielfältige Programm beim regionalen Aktionstag „Lebendiger Neckar“ am Sonntag, 16. Juni, auf der Fährwiese. Am selben Tag findet „Ladenburg tanzt“ auf der Festwiese am Wasserturm statt.

Die 8. „Ladenburger Gartenlust“ bietet von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, auf dem Gelände des Rosenhofs und der Baumschule Huben an rund 200 Ständen Pflanzenspezialitäten, Gartenmöbel, Designermode, Schmuckunikate sowie Kunst für Haus und Garten.

Juli: Die 3. „Ladenburger Literaturtage“ locken von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, Lesefreunde an besondere Orte in der Stadt. Für Vorfreude sorgt auch die Zusage der Deutschen Buchpreisträgerin 2018: Inger-Maria Mahlke kommt mit ihrem vielgelobten Roman „Archipel“ in die Römerstadt.

Die sportlichen Höhepunkte des Sommers markieren drei Ereignisse: der 26. Internationale „Römercup“ der Nachwuchsringer am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, die 15. Paddelregatta „Drachen im Fluss“ von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, sowie das Triathlon-Festival mit rund 1700 Teilnehmern. Letzteres jährt sich am Samstag, 20. Juli, bereits zum 25. Mal.

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 findet von Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag 22. Juli, das 2. Internationale Wala-Filmfestival an verschiedenen Spielorten statt.

Am Freitag, 26. Juli, ist „Red Friday“ (Rabatt-Tag) bei BdS-Händlern und -Dienstleistern.

August: Von der Eröffnung am Samstag, 10. August, um 15 Uhr auf dem Marktplatz bis Dienstag, 13. August, steigt die von zwei Sportvereinen und Gastronomen bewirtete Kerwe.

September: Ein weiterer Höhepunkt des Jahres ist das 46. Altstadtfest am Samstag und (verkaufsoffenen) Sonntag, 14./15. September.

Oktober: Die 2. Lange BdS-Einkaufsnacht dieses Jahres findet am Freitag, 11. Oktober, statt.

Dezember: Das Veranstaltungsjahr rundet der 45. Weihnachtsmarkt ab Freitag, 29. November, an allen Adventswochenenden auf dem malerischen Marktplatz ab. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019