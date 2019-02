Gas soll Heizzentrale in neuer Nordstadt befeuern

Zur zentralen Wärmeversorgung des Ladenburger Neubaugebiets Nordstadt-Kurzgewann ist inzwischen ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) vorgesehen. Die Stadtverwaltung will dem Gemeinderat am Mittwoch, 27. Februar, vorschlagen, den entsprechenden Auftrag an die Pfalzwerke AG zu vergeben. In der Beschussvorlage für die Sitzung um 18 Uhr im Domhofsaal heißt es: „Die erste Auswertung durch die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur im Auftrag der Stadt war rechnerisch fehlerhaft und musste korrigiert werden.“

Auf Unstimmigkeiten in den im Internet verfügbaren Unterlagen hatten kritische Anwohner des benachbarten Wohngebiets Weihergärten bereits vor der Januarsitzung hingewiesen. Damals war noch eine Holzschnitzelanlage vorgeschlagen worden. Bei der Fragerunde für Einwohner legte Hans-Michael Höhle Einwände gegen diese ursprüngliche Auswahl dar, die der promovierte Ingenieur nicht nachvollziehbar fand. Seine Kritik betraf deutlich höhere Kosten für die Verbraucher als beim knapp unterlegenen Anbieter und eine höhere Belastung mit Feinstaub in der Umgebung. Bereits eingangs hatte Bürgermeister Stefan Schmutz das Thema wegen rechtlicher Einwände, die zu prüfen seien, abgesetzt (wir berichteten).

„Die korrigierte Entscheidung freut mich sehr“, schreibt Anwohner Höhle jetzt auf Anfrage. Fehler könnten bei solchen komplexen Bewertungen immer passieren. Es spreche für die Verwaltung, dass sie den Fehler der beauftragten Agentur korrigiere.

Erfreulich sei dies zum einen für die zukünftigen Bewohner der Nordstadt, „die nun die mit Abstand günstigsten Jahrespreise für Heizung und Warmwasser bekommen“. Zum anderen blieben ebenso Anwohner der Weihergärten von Feinstaub verschont. „Eine gute Wahl: Gasbefeuerte BHKW haben nämlich keine Feinstaubemission und arbeiten mit sehr hohen Gesamtwirkungsgraden“, so Höhle, der von Anfang an dafür geworben hatte. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Heizmedium sei nicht möglich gewesen, da die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und das Energie-Einsparungsgesetz zu beachten gewesen seien, erklärt Stadtbaumeister André Rehmsmeier.

Bei der korrigierten Auswertung aller angebotenen Konzepte nach einer europaweiten Ausschreibung erzielte das gasbetriebene BHKW der Pfalzwerke die höchste Gesamtpunktzahl. Der regionale Versorger in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis bedient bislang unter anderem 430 000 Privat- und 20 000 Gewerbekunden. „Hauptvergabe-Kriterien waren der günstigste Preis für den Verbraucher und die Umweltverträglichkeit der Energienutzung“, so Rehmsmeier. Die Stadt Ladenburg richte nun das notwendige Verteilernetz ein, das in ihrem Eigentum bleibe. Die Leitungen pachte der Versorger 20 Jahre lang zum Betrieb und zur Pflege, sodass die städtischen Investitionen letztlich wieder hereinkämen. Derzeit gehe man davon aus, dass ab Frühjahr 2020 die ersten Häuser mit Wärme zu versorgen seien.

