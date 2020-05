Gastronomie leidet unter Corona-Flaute

„Stellvertretend für die Wirte“ in Ladenburg erklärte Rainer Döringer, seit 2004 Chef des „Backmulde“-Teams, in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Fragestunde für die Einwohner: „Wir wollen etwas unternehmen.“ Angesichts der Corona-bedingt hohen Umsatzeinbußen seiner Branche von meist über 50 Prozent wolle er zwei Maßnahmen zur Unterstützung der Gastronomie vorschlagen.

Zum einen solle die Außenbewirtung erweitert werden, zum anderen die könnten die Sperrzeiten an Freitagen und Samstagen um eine Stunde verkürzt werden. Das würde bedeuten, dass man an diesen Tagen länger geöffnet haben dürfe. „Die meisten, also zehn bis 15 Betriebe, hätten Interesse daran“, sagte Döringer.

Verwaltung prüft Vorschläge

„Wir haben die Vorschläge der Gastronomie bereits aufgenommen und prüfen sie“, entgegnete Bürgermeister Stefan Schmutz und kündigte an, dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch, 24. Juni, ab 18 Uhr, entsprechende Vorschläge zu machen. Zuvor gelte es für die Verwaltung aber, noch mit Anwohnern, die sich von solchen Maßnahmen betroffen fühlen würden, ins Gespräch zu kommen. pj

