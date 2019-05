Gaumen- und Augenschmaus

Ladenburg.Zum Oldtimer-Picknick lädt der Ladenburger Motorsportclub Dr. Carl Benz am Sonntag, 5. Mai, ab 10.30 Uhr in den Park des Familienanwesens von Autoerfinder Carl Benz ein. Nicht nur historischen Zwei- und Vierräder, sondern auch Youngtimern ist an diesem Tag die Einfahrt in den Benz-Park gestattet. Ausdrücklich weist der Motorsportclub darauf hin, dass auch Nichtbesitzer entsprechender Fahrzeuge mit ihren gut gefüllten Picknickkörben und Decken herzlich willkommen sind. Wer will, kann auch seinen eigenen Campingtisch mitbringen. Sollte jemand keine Lust auf Selbstverpflegung haben, wird für Essen und Getränke gesorgt. Die Veranstaltung steht auch im Zeichen des 75. Todestages von Bertha Benz. mav

