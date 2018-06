Anzeige

Mit „Ladenburg tafelt“ haben die Wirte im Gastro- und Tourismusverein (GTV) der Römerstadt ein Ass im Ärmel, das einige von ihnen am kommenden Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, jeweils ab 11 Uhr wieder möglichst gekonnt ausspielen wollen. Apropos: Auch an Fußballfans wird gedacht, indem Lokale in Marktplatznähe auf Leinwänden WM-Spiele zeigen, wie GTV-Chef Kai Müller mitteilt. Der Bund der Selbstständigen (BdS) beteiligt sich auch diesmal mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr an dieser Aktion mit Gaumenfreuden auf der Gass’.

Alle hoffen, dass das Wetter mitspielt. Wie aus den Vorjahren gewohnt, nehmen folgende acht Altstadt-Lokale teil, die rings um den Marktplatz beziehungswiese in unmittelbar benachbarten Straßen zu finden sind: Backmulde, Da Vinci, Die Zwiwwel, Kreters Kleine Rose, Ni Hao, Zum Ochsen, Zum Güldenen Stern und Zum Schwan. Nach Auskunft von Müller habe jeder Inhaber jeweils seine eigenen Vorstellungen vom Tafelkonzept. 21 Mitglieder des Bunds der Selbstständigen (BdS) wirken am Sonntag, 24. Juni, mit. Diese Geschäfte haben zum „Einkaufen mit Genuss“ (Motto) geöffnet: Akzente Wohnaccessoires, Hauptstraße 27; Angelika Wagner Mode & Accessoires, Kirchenstraße 29; Creol, Neugasse 1; CT Antik, Kirchenstraße; Ela’s Modeatelier, Marktplatz 1; Elfenstall Kinderladen, Neugasse 5.

Außerdem dabei: Florales, Hauptstraße 33; Goldschmiede, Hauptstraße 27; Juwelier Kielmayer, Hauptstraße 15; Lalü, Hauptstraße 19; Linea Schuhe, Hauptstraße 16. Mannheimer Morgen, Hauptstraße 20; Modehaus Sohn, Hauptstraße 24-26; Optik Pfister, Hauptstraße 31; Parfümerie Schneckenburger-Treffurt, Neugasse 3; Schmuckstein, Kirchenstraße 15; Siracusa Restaurationen Ltd., Hauptstraße 43; Sirarom Thai-Massage, Marktplatz; Ulikate Unikatschmuck, Cronberger Gasse 2; VarieTee, Marktplatz 3; Toto-Lotto und Schreibwaren Zillikens, Kirchenstraße 43.