Gedichtband von Carolin Callies

In Ladenburg kennt man Carolin Callies vor allem als Mitorganisatorin von „vielerorts“, den Ladenburger Literaturtagen. Sie ist aber vor allem Lyrikerin. Ihr Debüt „fünf sinne & nur ein besteckkasten“ war das lyrische Ereignis des Jahres 2015. Jetzt erscheint ihr zweiter Gedichtband mit dem Titel „schatullen & bredouillen“ und gleichzeitig ein Album vertonter Gedichte, das sich „neues blumenbuch“ nennt. Carolin Callies verzaubert Leser, sie öffnet Räume und Landschaften und schaut in tiefe Gräben. Zudem gibt es ein Gespräch mit dem Literaturkritiker Michael Braun. Die Veranstaltung findet am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr in der Pflastermühle (Jugendzentrum, Wallstadter Straße 36-38) statt. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro (Schüler und Studierende). Vorverkauf in der Stadtbibliothek (06203-70 211). red

