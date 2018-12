Gedränge in der „Einkaufsmeile“

In der „Weihnachtsbäckerei“ der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg gab es so manche Leckerei. Außerdem fanden weitere selbsthergestellte Produkte reißenden Absatz. So herrschte in der „Einkaufsmeile“ zugunsten von Klassenkassen großer Andrang im Schulhausflur. Doch auch das Stimmungsvolle kam nicht zu kurz. Dafür sorgten auch der große geschmückte Christbaum im Foyer und die von Schülerhand gestalteten, riesigen Porträts der Heiligen Drei Könige.

„Ich finde die Atmosphäre jedes Jahr aufs Neue anheimelnd“, schwärmte Karl F. Glenz vom Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau. Dieser Serviceclub fördert die EKS seit vielen Jahren. Das Projekt „Gesunde Kids“ rund um das Thema Bewegung soll 2019 mit dem Schwerpunkt Schulgarten fortgesetzt werden, wie Glenz gegenüber dem „MM“ ankündigte. Aus dem Gemüsebeet der Schule stammte auch das Minze-Öl, das Achtklässler Fabian (Ladenburg) in einer der nachmittäglichen Arbeitsgruppen mithergestellt hatte.

„Ich finde es gut, dass wir mit dem Verkauf Geld für den Förderverein sammeln, um zum Beispiel Eislaufen zu gehen“, sagte Fabian. „Und das Herstellen der Sachen macht auch Spaß“, fügte Neuntklässler Niclas (Schriesheim) hinzu. „Jeder soll je nach Talent seinen Platz finden, damit die ganze Schulgemeinschaft mit von der Partie ist“, erläuterte Konrektorin Angelika Bindert das pädagogische Konzept. Hätten früher nur Schüler der ersten bis sechsten Klassen mitgewirkt, seien inzwischen auch ältere beteiligt. Schon im Vorjahr wurde dafür das Bühnenprogramm deutlich abgespeckt. „Das genießen wir alle“, sagte Bindert. So blieb im Vorfeld mehr Muße zur Gestaltung eines Banners, das im Treppenhaus hängt: Darauf erscheinen alle Schüler auf weihnachtlich geschmückten Porträtfotos engelsgleich.

Das gefiel auch Peter Oechsler, dem Chef des Polizeireviers. Auf die beinahe erschrockene Frage eines Schülers, warum er hier sei, sagte Oechsler: „Weil ihr Weihnachten feiert und ich mir das gerne ansehen will.“

Gelegenheit zum Staunen hatten alle Besucher auch in der Krippenfigurenschau, die Religionslehrerin Barbara Kreichgauer besorgt hatte. „Ihr habt toll gebastelt und fleißig singen geübt“, lobte EKS-Rektorin Christina Nawrath alle Mitwirkenden im Bewegungsraum. Dort standen Schüler und ihre Familien eingangs dicht gedrängt, um Kinderchor und Lehrerband zu lauschen. Die Schulleiterin dankte Lehrer Harry Nullmeyer dafür, „dass er jede Woche zweimal Mittagessen für uns macht“. Stellvertretend für alle engagierten Eltern nahm Gabriela Lüger vom Schulförderverein Blumen entgegen: „Vielen Dank für die Organisation und sehr gute Zusammenarbeit“, sagte Nawrath.

