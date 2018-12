Geflügelfachmann Singer gewinnt Blaues Band

Die Aktiven des Kaninchen- und Geflügelzuchtvereins Ladenburg waren bei regionalen wie auch überregionalen Schauen erfolgreich. Somit stehen in der Zusammenschau nun auch die Vereinsmeister für das Jahr 2018 fest: In der Kategorie Kaninchen holte sich die Zuchtgemeinschaft Purschke mit wildfarbigen Zwergwiddern den Titel. Beim Geflügel war Horst Kunze mit seinen schwarzen Zwerg-Italienern Spitze. In der Sparte Tauben ist die Zuchtgemeinschaft Max und Max- Christian Purschke mit ihren Amsterdamer Bärtchentümmlern in Blau mit schwarzen Binden vorne.

Weitere, aber außergewöhnliche Erfolge: Der Vorsitzende des Vereins, Franz-Olaf Singer, gewann mit seinen schwarzen Breda-Hühnern bei der deutschen Junggeflügelschau in Hannover ein Blaues Band als höchste Auszeichnung dieser Ausstellung. Für seine blauen Breda nahm Singer ein Jubiläumsband entgegen. Des Weiteren wurde der Geflügelfachmann aus Ladenburg auf der Landesschau Baden in Villingen-Schwenningen mit seinen schwarzen Breda Badischer Meister. Dort erlangte die Zuchtgemeinschaft Max und Max-Christian Purschke mit blaugoldenen Brabanter-Hühnern Badische- und Süddeutsche Meisterehren. Für eine ihrer Hennen derselben Rasse gab es das Baden-Württemberg-Band als höchste Auszeichnung der Schau. Mit ihren Tauben konnten sie dort das Schwabenband erringen.

Bei der Geflügelschau des Kreisverbands Mannheim in der Ladenburger Vereinshalle wurden folgende Ladenburger Züchter Kreismeister: Silvia Singer (Laufenten schwarz), Zgm. Reuter-Löber (Ayam Cemani schwarz), Horst Kunze (Zwerg-Italiener schwarz), Zgm. Max und Max-Christian Purschke (Zwerg-Houdan schwarz-weiß gescheckt, Coburger Lerchen-Tauben silber ohne Binden). Damit sicherten sich die beiden den zweiten Platz bei den Vereinsmeisterschaften.

Bei der Kreisschau Kaninchen waren folgende Züchter Meister: Heinrich Schollenberger (Alaska schwarz), Erwin Schwark (Satin thüringerfarbig), Karl-Heinz Purschke (Satin Lux), Ralf Schmitt (Kleinwiddder wildfarben und Zwergwidder weiß Rotaugen), Zgm. Purschke (Zwergwidder wildfarben), Elfriede Brummer (Fuchszwergen weiß Rotaugen) und Herbert Brummer (Fuchszwergen weiß Blauaugen). Auch hier hieß es jeweils ebenso: Zweiter Vereinsmeister. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018