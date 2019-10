Geflügelschau am Wochenende

Freunde von Hühnern, Tauben und Enten kommen in der ersten Novemberhälfte voll auf ihre Kosten. Denn in der Ladenburger Ausstellungshalle Hohe Straße 12 geht es am Samstag, 2. November und am Sonntag, 3. November, los mit der Lokalschau des Geflügelzuchtvereins. Die Ausstellung ist am ersten Tag von 10 bis 18 Uhr und am zweiten vom 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Weiter geht es zwei Wochen später mit der Kreis-Schau, die am Samstag, 16. und am Sonntag, 17. November, präsentiert wird: Auch hier kann man samstags von 10 bis 18 und sonntags von 10 bis 16 Uhr zum Federvieh-Gucken kommen. Und zum Essen und Trinken, denn der Verein bietet den Besuchern beides an. stk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019