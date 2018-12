„Gekämpft wie die Teufel“

„Super, das ist ein Glücksmoment für mich und den Verein.“ So freute sich am Samstagabend Joachim Loose, der Vorsitzende des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg, obwohl dessen Gewichtheber gerade verloren hatten. Dafür feierten ASV-Ringer und Fans die vorzeitige Meisterschaft in der Oberliga bis in den frühen Morgen hinein im Clubhaus.

Doch zunächst blieb der ganz große Jubel aus.

...