Gemeinderat berät die neue Sporthalle

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für den Standort der geplanten neuen Sporthalle im Ladenburger Römerstadion liegt inzwischen vor. Von dieser mit Spannung erwarteten Entscheidung hängt es unter anderem ab, ob die Drachenbootshalle der Paddelsportler des Fußballvereins (FV) 03 weiter Bestand haben kann. Es ist bei den Betroffenen aber noch Geduld gefragt: Bürgermeister Stefan Schmutz kündigte bei der 59. Sportlerehrung am Freitagabend im Domhofsaal an, die Ergebnisse zunächst den Stadträten zukommen zu lassen. „In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 10. April, wollen wir die Vorlage beraten und beschließen“, sagte Schmutz. pj

