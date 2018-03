Generalprobe für das Landesfinale gelungen

Anzeige

Der junge Dossenheimer Pianist Youcheng Weng ist nicht nur ein Könner am Klavier: Als begabter Schüler nimmt er auch an naturwissenschaftlichen Seminaren der Hector-Stiftung teil. Das jüngste fand in Baden-Baden und ausgerechnet am vergangenen Sonntag statt. Für diesen Nachmittag war nämlich kurzfristig das Konzert der Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ anberaumt worden. Zum Pressefoto mit den ausgezeichneten Jugendlichen der städtischen Musikschule Ladenburg und des Nationaltheater-Kinderchors schaffte es Weng nicht mehr rechtzeitig aus dem Zug in den Ballettsaal.

„Es hat sich gelohnt“

Erstplatzierte Duos bei „Jugend musiziert“ Katharina Seiler (Violine)/Jakob Seiler (Klavier): Puppentanz und Drehorgelpolka von Dimitri Schostakowitsch, 21 Punkte. Katharina Seiler/Laura Munack (beide Klavier): u.a. Satz aus „Il maestro e lo scolare“ (Joseph Haydn), 23 Punkte. Milena Wetterauer/Emily Rudolf (Klavier): u.a. „Le jardin féerique“ (Maurice Ravel), 23 Punkte, Weiterleitung zum Landeswettbewerb). Antonia Förster (Gesang)/Charlotte Vitek (Klavier): u. a. „Das Veilchen“ (W. A. Mozart), „Hexenlied“ (F. Mendelssohn-Bartholdy), 24 Punkte, Weiterleitung). Lukas Stadlmüller (Gesang)/Fridolin Bosse (Klavier): u.a. „Ridente la calma“ (W.A. Mozart), „Steckenpferdreiter“ (M. Mussorgsky), 24 Punkte, Weiterleitung. Lara Brust (Gesang)/ Lucía Cerviño (Klavier): u.a. „The Plough Boy“ (Benjamin Britten), „The Boatmen´s Dance“ (Aaron Copland), 25 Punkte (Höchstwertung), Weiterleitung. Youcheng Weng/Charlotte Vitek (Klavier): u.a. „Schlosser auf, und mache Schlösser“ (Johannes Brahms), zwei Sätze aus „En blanc et noir“ (Claude Debussy), 23 Punkte, Weiterleitung. pj

Dort zeigte sich Charlotte Vitek erleichtert, dass ihr Duopartner aber zum gemeinsamen Auftritt noch pünktlich eintraf. Die 17-jährige Neckarhäuser Pianistin war sowohl im hinreißenden Duett mit Sängerin Antonia Förster aus Wallstadt als auch mit Klavierkollege Weng erfolgreich. „Es war viel Arbeit, aber es hat sich wirklich gelohnt“, berichtet Vitek, die das Mannheimer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium besucht. Die gemeinsame Arbeit an einem Flügel (Brahms, vierhändig) und zwei Klavieren (u.a. Debussy) war für sie „eine ganz neue Erfahrung“, die aber viel gebracht habe.

Auch Fridolin Bosse aus Neckarhausen ist vielbeschäftigt: Der zwölfjährige Siebtklässler des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums, der beim bevorstehenden Landeswettbewerb wieder Lukas Stadlmüller bei „Auf Flügeln des Gesanges“ (Mendelssohn Bartholdy) am Klavier begleitet, jedoch auch selbst singen wird, betätigt sich außerdem als Leistungsturner ebenso sportlich ehrgeizig. Wie bekommt er das alles unter einen Hut? Antwort: „Irgendwie schaffe ich es, weiß auch nicht genau.“