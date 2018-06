Geschichte der Römerstadt im Zeitraffer

Anzeige

Zeit eilt, sagt ein altes Sprichwort. Das ganze Ausmaß dieser Binsenweisheit, aber auch erstaunliche Kontinuität, dokumentiert der gelungene zweite Teil der Ausstellung „Ladenburg wandelt sein Gesicht - Die Stadt in Fotografien aus 120 Jahren“. Und so bildeten sich, noch bevor Stadtarchivar Oliver Gülck als Hausherr und Mitwirkender ein Wort zur Einführung gesprochen hatte, vor den Bannern mit eingescannten Fotos an mehreren Stellwänden kleine Menschentrauben. Heimatliche Straßenzüge, markante öffentliche Gebäude und Gasthäuser im Lauf der Zeit zu betrachten: Das weckt Erinnerungen, die ausgetauscht werden wollen.

„Sehr beeindruckt“ zeigte sich auch Bürgermeister Stefan Schmutz und sagt voraus: „Diese Ausstellung wird genauso erfolgreich sein wie der erste Teil.“ Dieser hatte 2017 an 13 Ausstellungstagen allein im Stadtarchiv 450 Besucher angelockt. Das Erfolgsrezept ist vielversprechend, „weil Ladenburg eine Stadt ist, die viel zu erzählen hat“. Für Schmutz ist das „Geschichte im Zeitraffer“, die einen besonderen Zugang zur Stadthistorie ermöglicht, auch jungen Betrachtern.

Moderne Bilder zum Schluss

Dafür dankte Schmutz dem Stadtarchivar und den vier zeitgenössischen Fotografen Wolfgang Luppe, Bernhard Martus, Gerhard Pflaesterer und Helmut Raab. Dieses Team des Ladenburger Fototreffs stellte den historischen Bildern von Bruno Urban, Johannes Scherrer, Berndmark Heukemes und Hansjörg Rehberg die jeweils aktuellen Ansichten gegenüber. Die modernen Bilder schließen die Themen jeweils ab.