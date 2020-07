Geschichten im Märchenzelt

Märchen mit musikalischer Untermalung werden in den kommenden Wochen im Märchenzelt auf dem Hegehof in Ladenburg präsentiert. Am Samstag, 25. Juli, 16 Uhr, gibt es den „goldene Zaubervogel“ zu hören. Am 1. August ist die Geschichte „Dreimal drei macht sechs“ dran. Genau zwei Wochen später geht es um den „Berg aus buntem Glas“ und am 19. September „bis zum Mond und wieder zurück“. Am Samstag, 26. September, 16 Uhr, ist die Geschichte der „Sternblumen auf der Himmelswiese“ dran. Der Eintritt pro Person beträgt 1,50 Euro. Eine Reservierung ist bis 12 Uhr am Veranstaltungstag möglich, per Mail an hannah@maerchenmuhme.de. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020