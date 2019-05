Gespräch über Visitation

Unter dem Motto „Visitation – muss Gemeinde überwacht werden?“ findet am Donnerstag, 23. Mai, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr das „Gespräch am Donnerstag“ im evangelischen Gemeindehaus statt. Da in diesem Jahr die evangelische Kirchengemeinde Visitation hat, ist Pfarrer David Reichert in der Runde mit dem Thema „Visitation – muss Gemeinde überwacht werden?“ zu Gast. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Frage nach Aufgaben und Zielen einer Visitation. Was ist mit dem Besuch durch eine Kommission des Kirchenbezirks beabsichtigt, und welche Chancen liegen darin für die visitierte Gemeinde? Gerne können während des Gesprächs auch Fragen und Hinweise auf die Situation der Kirchengemeinde mit einfließen, die dann vielleicht bei der Visitation Berücksichtigung finden. red

