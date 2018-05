Geteilte Reaktionen auf Rede von IG-Chef Bernd Schuhmacher

Anzeige

Hatte Schuhmacher den Bogen überspannt? Neutrale Zuhörer fanden, er habe seine Rolle als Gastgeber für eine unnötige Replik ausgenutzt. Andere meinten, er habe Recht getan: Es werde in der Politik schon genug gekuschelt. Fakt ist: Schuhmachers Reden polarisierten mit ungewöhnlicher Schärfe. Der örtliche IGBCE-Chef, der bis zur Agenda 2010 mit den Hartz-IV-Reformen unter Bundeskanzler Schröder der SPD angehörte und inzwischen bekennendes Linke-Mitglied ist, erntete mehrfach Beifall, aber auch einen Buh-Ruf. So erinnerte Schuhmacher an den diesjährigen 200. Geburtstag des umstrittenen Kommunismus-Theoretikers Karl Marx, lobte die Politik des früheren Bundeskanzlers Willi Brandt und behauptete gewagt: „Die SPD täte gut daran, sich ihrer Wurzeln zu erinnern.“

„Bezahlbarer Wohnraum für alle“

In seinem Grußwort nahm Schmutz Stellung gegen nationalistische Stimmungsmache und „bedenklich steigende Immobilienpreise“. In den Ladenburger Neubaugebieten soll „auf städtischen Flächen bezahlbarer Wohnraum für alle entstehen“. Während sich Schmutz und Schuhmacher lächelnd die Hände schüttelten, erläuterte Gewerkschaftssekretärin Mergenthal das diesjährige 1. Mai-Motto: „Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit“ seien Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dagegen seien Zukunftssorgen und ein Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit „Keime der gesellschaftlichen Spaltung“. Öffentliche Investitionen unter anderem im Bildungsbereich und in der Pflege sowie die Anhebung des Rentenniveaus seien rasch auf den Weg zu bringen.

Neben den Rednern trugen IGBCE-Förderverein „Solidarität“, Jugendliche vom AWO-„Haus Mirabelle“ und die Folkgruppe „Brothers & Others“ zum Maifest im Waldpark bei. Der Heidelberger Linke-Politiker Edgar Wunder (Initiative „Mehr Demokratie“) rief dazu auf, den „Volksantrags für Bürgerentscheide in Landkreisen“ zu unterschreiben.

Mittwoch, 02.05.2018