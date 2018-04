„Getwitterwolke“ im Domhofsaal

Anzeige

So trifft das nach eigenen Angaben „dienstälteste Kabarettensemble Deutschlands“ den Ton. Veranstalter sind die Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und deren Förderverein Solidarität. In seiner Mischung aus scharfzüngigen und wortgewaltigen Sketchen, die gar keine so genannten Schenkelklopfer sein wollen, sowie Liedern und einfacher Mundart-Komik erinnert der Abend an das hintergründige politische Kabarett alter Schule, das diese Truppe ja mitgeprägt und das Dieter Hildebrandts „Scheibenwischer“ auf dem TV-Bildschirm ab 1980 populär gemacht hat. Ein Höhepunkt ist unter anderem die Szene beim Psychiater, der einen SPD-Politiker und sein weibliches CDU-Pendant therapieren soll und daran fast verzweifelt, weil die beiden konturlosen Profilneurotiker das Kuscheln nicht lassen können.

Man merkt manchem Sketch wie der Luis-Trenker-Nummer zum G20-Gipfel in Hamburg freilich an, dass sie aus 2017 stammen und sich manche „Getwitterwolke“ wieder verzogen hat. Schon am 17. Mai feiert die Dusche in der „Klapsmühl´ am Rathaus“ Premiere des neuen Programms „Children Of The Revolution oder: Die Avantgarde lässt grüßen - reloaded!“. Doch wirkt das Publikum in Ladenburg, gemessen am langen Schlussbeifall, insgesamt zufrieden: „Es gefällt mir, weil es so abwechslungsreich ist“, findet Ralf Schrepp. Man müsse jedoch gut zuhören und sich konzentrieren, damit man keine Pointe verpasse. Auch die Veranstalter haben Grund zur Freude: „Ich bin absolut zufrieden mit der Resonanz und den Inhalten des Programms: Da ist richtig Schärfe dabei, und vor allem das stark Politische gefällt mir richtig gut“, sagt Bernd Schuhmacher von der gastgebenden IGBCE-Ortsgruppe.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018