„Getwitterwolken“ im Domhofsaal

Das Mannheimer Kabarett „Dusche“ gastiert mit seinem aktuellen Programm „Getwitterwolken“ am Donnerstag, 29. März, ab 20 Uhr wieder im Domhofsaal. Veranstalter sind die IG BCE Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar und der Förderverein Solidarität.

Was haben Donald Trump, Julia Klöckner und Peter Tauber gemeinsam? Richtig: Sie twittern sich regelmäßig um Sinn und Verstand und demonstrieren dabei eindrucksvoll, wie viel politischer Flurschaden sich mit maximal 140 Zeichen anrichten lässt! Alles das bringt die Mannheimer Kabarettisten auf Trab und beschert einen schönen Abend mit feinem politischem Kabarett. Neben der Buchhandlung am Rathaus in Ladenburg gibt es Karten auch in „Ute’s Bücherstube“ in Schriesheim. Außerdem über die Ticket-Hotline 06203/1079 491 oder per E-Mail über die Adresse Foerderverein.Solidaritaet@gmx.de. red