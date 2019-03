„Gewalt und Diskriminierung haben hier keinen Platz“

Das Carl Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg darf den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen. Eine Erklärung des gleichnamigen deutschlandweiten Projekts haben mehr als 80 Prozent der nach Angaben des Sekretariats zurzeit 962 Schüler unterschrieben. Witze, abfällige Bemerkungen, mehr oder weniger bewusste Ausgrenzung: „Es gibt Rassismus wahrscheinlich an jeder Schule“, sagte Clara Frank. „Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte, niemanden herabzuwürdigen, ist es wichtig, dass man dies im Kopf behält“, fand Ex-Schülersprecher Julian Menge.

Die beiden Oberstufenschüler gehören zum Vorstand der Schülermitverantwortung (SMV) am CBG und haben zur Feier des neuen Titels mit rund 30 jugendlichen Mitstreitern die Reihe „Kulturcafé“ ins Leben gerufen. Die gelungene Premiere mit Livemusik, Essen aus verschiedenen Kulturkreisen und zwei Vorträgen soll an die Verantwortung der Schulgemeinschaft erinnern, Diskriminierung jeglicher Art zu vermeiden und couragiert zu begegnen. „Wir haben viel Arbeit und Herzblut reingesteckt“, sagte die 18-jährige Clara. Es sei jedoch wichtig, „damit anzufangen, die Leute dazu zu bringen, ihr Verhalten zu reflektieren“. Man müsse „offensichtlich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen muss“, bekräftigte Julian.

Schüler mit Wurzeln in 21 Ländern

„Es macht mich besonders glücklich, dass Schüler Initiatoren dieses Projekts für Schüler sind“, erklärte CBG-Direktorin Hannelore Buchheister in ihrer Ansprache. Die Schülerschaft habe Wurzeln in 21 verschiedenen Ländern. Von dieser Vielfalt zeugten auch Speisen am Buffet. Buchheister wünschte sich, dass die Teilnehmer ebenso über die Vorträge ins Gespräch kommen. Es sprach Hassan Nazeri, Chef des Internationalen Ladenburger Filmfestivals, über seine Zeit als Geflüchteter aus Afghanistan. „Alltagsrassismus“ war das Thema von Stefan Artmann (Landeszentrale für politische Bildung). „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es wieder wichtig wird zu sagen: Wir müssen uns positionieren gegen Rassismus“, sagte Buchheister.

„Die Bilder aus Neuseeland bringen es wieder in alle Köpfe: Das Thema ist wichtig, deshalb habe ich gerne die Patenschaft für die Aktivitäten übernommen“, erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz. Es brauche einen langen Atem, um Rassismus „vom Hof zu jagen, indem man sagt: Gewalt und Diskriminierung haben keinen Platz an dieser Schule“. Man könne im Kleinen Symbole setzen. Dies beherzige auch die Stadt Ladenburg. Schmutz erinnerte unter anderem an die Ausstellung „Nachbarn 1938: Wir waren alle Ladenburger“ im städtischen Lobdengau-Museum und den Besuch der jüdischen Zeitzeugin Ruth Steinfeld, die Schmutz im November ins CBG eingeladen hatte.

„Die Geschichte ihrer Familie führt vor Augen, wohin falsche Entwicklungen führen können“, unterstrich Schmutz den Stellenwert von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Zustimmung fand der Nachmittag auch bei Schülern: „Ich finde das Kulturcafé schön, weil sich so viele gegen Rassismus ausgesprochen haben“, so Saira Bhatti (17).

„Ein Statement gegen Rassismus ist immer gut“, stellte Johanna Winnewisser (16) fest. Mit thematisch passenden Songs trugen Sprachenlehrerin Kerstin Petschl als Sängerin, Pianist Robin Stemmler, Schülerband und Bigband „Style & Groove“ zum Programm bei.

