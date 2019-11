Gewerkschaft begeht ihr 20-Jähriges

„Wer hätte beim Bau des Kaiserkellers gedacht, dass hier einmal eine Gewerkschaft Jubiläum feiert?” Wie sehr sich die Zeiten ändern, machte Bürgermeister Stefan Schmutz (SPD) anlässlich des 20-jährigen Bestehens der IG-BCE-Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar deutlich. Die Abkürzung steht für „Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie“. Nach wie vor unverzichtbar sei eine starke Vertretung der Arbeitnehmer, sagte Schmutz, dessen Urgroßvater Gründungsmitglied der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Mannheim war.

Er selbst sei als Kind regelmäßig am 1. Mai auf der Straße gewesen, bekannte das Stadtoberhaupt bei der Feierstunde vor 60 Gästen. Die Frage, ob man ein 20-jähriges Bestehen überhaupt feiern könne, beantwortete Bernd Schuhmacher mit einem eindeutigen „Ja“. Dabei vermittelte der Ortsgruppen-Vorsitzende einen Einblick in die Geschichte, die weit vor dem 8. November 1999 ihren Anfang nahm.

Ein einschneidender Moment sei der von einem Richtungsstreit geprägte Mannheimer Gewerkschaftstag 1980 gewesen. Entgegen der offiziellen Linie der IG Chemie habe er fortan Bürgern Hausbesuche abgestattet: „Gewerkschaftsarbeit geht über den Betrieb hinaus“, ist Schuhmacher überzeugt, der auf diese Weise in der Ladenburger Weststadt zahlreiche neue Mitglieder warb – auch unter den ausländischen Mitbürgern.

Den einen oder anderen Ouzo habe er dabei kennengelernt, scherzte der Vollblut-Gewerkschafter. Der Ouzo ist ein Spirituosen-Getränk aus Griechenland. 1999 erfolgte die Fusion von IG Bergbau und Energie und IG Chemie-Papier-Keramik zur neuen Gewerkschaft IG BCE. Daraufhin gründete Schuhmacher im Kaiserkeller mit 30 Personen die Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar. Wohnortgruppen hatte es bei der IG Chemie nicht gegeben. Heute zählt man 750 Mitglieder, verteilt auf Ladenburg, Schriesheim, Ilvesheim, Heddesheim und Edingen-Neckarhausen. Dass er als durchaus streitbar gilt, gab Schuhmacher unumwunden zu: „Nur ein toter Fisch schwimmt immer mit dem Strom. Auch der Neckar hat Seitenarme!“

Der gesellschaftliche Wandel mache vor den Gewerkschaften nicht halt, sei jedoch gestaltbar. Die Laudatio hielt Hagen Krämer, seit Jahren eng verbunden mit der IG BCE. Der Karlsruher Wirtschaftsprofessor ging auf das glimpflich verlaufene Grubenunglück ein, das sich ein paar Tage vor der Feierstunde in Sachsen-Anhalt ereignet hatte – gerade für eine Bergbau-Gewerkschaft sei Arbeitssicherheit ein Kernanliegen.

Zukunft mit Herausforderungen

Als Zukunftsthemen nannte Krämer die Tarifbindung, Nachwuchsförderung und den Strukturwandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Steffen Seuthe, Leiter des IG-BCE-Bezirks Mannheim, kündigte an, für jedes Vorstandsmitglied ein Exemplar der in Kürze erscheinenden Festschrift „Erinnerungen auf dem Weg nach vorne“ zu erwerben. Für den musikalischen Rahmen sorgte Sigi Becker. Der Saarländer Liedermacher ist für seine Nachdichtungen der Chansons von Georges Brassens bekannt. In Ladenburg spielte er eine deutsche Version der Gewerkschaftshymne „Solidarity forever“.

