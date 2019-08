Gewichtheben unter freien Himmel

Am Samstag, 10. August, können Kraftsportfreunde und Interessierte zum neunten Mal unter freiem Himmel Gewichthebern zuschauen. Denn der Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg lädt ab 11 Uhr an der Lobdengauhalle erneut zum Walter Engel-Turnier ein. Zum inoffiziellen Auftakt der örtlichen Kerwe präsentieren rund 50 starke Frauen sowie Männer aus der Region und weit darüber hinaus ihren Lieblingssport bis 18 Uhr einmal ohne Meisterschaftsstress und in gemütlicher Atmosphäre. Bei Regen wird die Wettkampfbühne in die Halle verlegt. Für Essen und Trinken sorgt das Team um Abteilungsleiter Thomas Roß. pj

