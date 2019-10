Gewichtheber starten in die Saison

Am Samstag, 5. Oktober, starten die Ladenburger Gewichtheber in die neue Saison. Der Auftakt der ersten Mannschaft des ASV Ladenburg ist in der Oberliga. Die Sportler erhoffen sich in der Lobdengauhalle einen erfolgreichen Start gegen den SV Flözlingen. Wettkampfbeginn ist um 19 Uhr. In der kommenden Saison stehen außerdem Wettkämpfe gegen den Vfl Sindelfingen, SGV Oberböbingen, TV Feldrennach

...