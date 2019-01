„Gigantische Erschütterung riss uns aus dem Schlaf“

Beträchtliche Schäden hinterließ ein schwerer Sattelzug, der am frühen Dienstagmorgen verbotenerweise von der Weinheimer Straße in die Neue Anlage abbog. Dabei geriet er noch im Bereich der Kreuzung rechts von der Fahrbahn ab und in ein Pflanzbeet, walzte dort ein Verkehrsschild und einen Baum platt, schob einen großen Sandsteinfindling etwa fünf Meter vor sich her und rammte die Dachkante des Hauses Neue Anlage 51.

„Meine Frau, meine achtjährige Tochter Isabel und ich wurden durch eine gigantische Erschütterung aus dem Schlaf gerissen“, beschreibt Peter Ullrich, der Eigentümer des Hauses, den nächtlichen Vorfall. „Isabel hat einen großen Schrecken bekommen.“ Als der Lastzug einfach weiterfuhr, machte sich Peter Ullrich mit seinem Pkw auf die Suche und wurde schließlich in der Wallstadter Straße fündig. Dort stand der Lastzug mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Wegen einer defekten Bremsanlage war er liegengeblieben. Die Ursache dafür: Das umgefahrene Verkehrsschild mitsamt Eisenpfosten war zwischen den Achsen des Aufliegers hängengeblieben und hatte den Bremszylinder abgerissen.

Der 40-jährige Fahrer aus der Ukraine gab laut Polizei an, seinem Navigationsgerät gefolgt zu sein. Auch Peter Ullrich bekam das mit: Der Brummi-Lenker habe immer wieder „Navigator, Navigator“ gesagt. Doch das rettet ihn auch nicht vor einer Anzeige wegen Unfallflucht, wie in der Meldung der Polizei zu lesen ist. Den Führerschein des Ukrainers nahmen die Beamten gleich in Verwahrung. Alkohol hatte der Fahrer nach Angaben eines Polizeisprechers nicht getrunken.

Beträchtlicher Schaden

Peter Ullrich ist sauer: Seit er 1998 in dem Haus wohnt, zählt er nun 17 Vorfälle dieser Art. Meist waren Lkw-Fahrer die Verursacher. „Und ich muss mich jetzt wieder um die Schadensbehebung und einen Anwalt kümmern.“ Diesmal ist der Schaden beträchtlich, wie der Hausbesitzer erläutert.

Denn es geht nicht nur um die Regenrinne und ein paar Ziegel: Balken hat es bis in den Dachboden hinein verschoben. Zudem wurden die beiden Torpfosten und das Tor auf dem von Ullrich gepachteten Nachbargrundstück zerstört.

Der Hausbesitzer will einen Rechtsanwalt einschalten und einen Dachdecker organisieren, der die Schäden behebt. Ob es damit getan ist, bezweifelt Peter Ullrich allerdings. Er befürchtet, dass die Statik des Dachs nicht mehr stimmt.

Auch gestern gegen 13 Uhr waren die Folgen der Karambolage noch unübersehbar: die Schäden an dem Dach, Ziegel und Mauerstücke auf dem gesperrten Gehwegabschnitt, der verschobene Sandstein-Findling mit tiefen Schrammen. Lediglich das Schild „Einfahrt für Lkw verboten“ war durch ein neues ersetzt worden. Peter Ullrich zeigt sich froh darüber, dass nicht noch mehr passiert ist: „Wenn da ein Mensch gelaufen wäre, dann wäre er Matsch.“

