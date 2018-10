Gitarre samt Koffer aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Hirschberger Allee in Ladenburg eine Gitarre samt Koffer aus einem geparkten Auto gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich der Diebstahl in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. Der 49-jährige Fahrer hatte seinen Wagen demnach gegen 0.30 Uhr am Fahrbahnrand gegenüber der Martinsschule abgestellt. Als er gegen 6.45 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Kofferraum aufgebrochen worden war. Es fehlten der Gitarrenkoffer samt roter E-Gitarre von Siggi Braun sowie ein CD-Wechsler mit sechs CDs. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 mit dem Polizeirevier Ladenburg in Verbindung zu setzen. red/pol

